Американская модель Карли Клосс и бизнесмен Джошуа Кушнер впервые станут родителями! Манекенщица пока не комментирует слухи о беременности и не публикует снимки с округлым животиком.

Как сообщает журнал People со ссылкой на инсайдеров, 28-летняя Карли Клосс не сдерживает своего восторга от предстоящего материнства. На каком месяце беременности находится модель, пока неизвестно, однако люди из близкого окружения супругов рассказывают, что роды запланированы на 2021 год.

Смотрите также "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека впервые стали родителями: фото с дочкой

Карли очень рада, что ожидает появления первенца, который должен появиться на свет в 2021 году. Она будет замечательной матерью,

– рассказал инсайдер.

Брак Карли Клосс и Джошуа Кушнера: что известно

18 октября Карли Клосс и Джошуа Кушнер отпраздновали вторую годовщину брака. Сначала пара пошла к алтарю на небольшой еврейской свадьбе, которая прошла в Нью-Йорке. На торжественную церемонию Карли Клосс и Джошуа Кушнер пригласили всего 80 ближайших родственников и друзей, которые и разделили с ними этот праздник.

Свадьба была интимной и трогательной. Пара сияла от счастья,

– рассказывали инсайдеры западных СМИ.

Карли Клосс пошла к алтарю в роскошном платье от Dior. От наряда модель была в восторге, о чем рассказывала в интервью. А вот церемонию Карли Клосс считала слишком официальной.

Но уже в 2019 году Карли Клосс и Джошуа Кушнер не отказались бы от шумного праздника. В июне они провели вечеринку, на которую призвали голливудских звезд. В частности, на свадьбе Карли Клосс побывали Кэти Перри и Орландо Блум.