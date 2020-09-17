Популярний український модельєр Андре Тан вкотре поділився із шанувальницями корисними фешн-порадами. Дизайнер назвав 5 заповідей стилю, які не варто повторювати у сьогоденні.

Гардероб – одна із найважливіших складових стилю кожної дівчини. Новий сезон дуже часто передбачає нові тренди, проте інколи модниці повторюють моду минулих років і їхні аутфіти часто виглядають застаріло. Як уникнути цих помилок та які речі варто виключити із осіннього гардеробу – читайте далі.

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Андре Тан поділився корисним дописом на офіційній сторінці в інстаграмі. Він показав одяг, що був актуальним у 2000-х, проте зараз його замінили інші речі.

5 заповідей стилю від Андре Тана, які не варто повторювати

Уникайте косух

У такій короткій обтислій куртці жахливо незручно, а також дуже холодно. У цьому сезоні варто звернути увагу на куртки oversize та рукави-буфи.



Не одягайте косухи / Instagram / @andre_tan_official

Тільки гладка шкіра

Раніше нормою були експерименти з фактурою, але зараз цього варто уникати. Шкіра має бути гладкою і не блискучою.



Шкіра, з якої шиють одяг, має бути гладкою / Instagram / @andre_tan_official

Експерименти з кольором

Не варто акцентувати увагу лише на чорному одязі. Відкрийте для себе бежевий або коричневий відтінок. Андре Тан зауважує, що вони також є універсальними.



Одягайте речі коричневих відтінків / Instagram / @andre_tan_official

Поєднання куртки на джинсів скінні

Надавайте перевагу поєднанню шкіряної куртки з кюлотами, адже це справжній тренд цієї осені. Модельєр поділився маленьким секретом. Для того, щоб кюлоти візуально не "різали" ноги – обирайте довжину на долоню вище щиколотки.



Поєднуйте куртку з кюлотами / Instagram / @andre_tan_official

Лише одна річ зі шкіри

Не бійтеся одягати одразу декілька речей із шкіри. Це виглядає дуже стильно і точно вразить публіку.



Не бійтеся одягати декілька речей із шкіри / Instagram / @andre_tan_official