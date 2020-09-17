Популярный украинский модельер Андре Тан в очередной раз поделился с поклонницами полезными фэшн-советами. Дизайнер назвал 5 заповедей стиля, которые не стоит повторять в настоящем.

Гардероб – одна из важнейших составляющих стиля каждой девушки. Новый сезон очень часто предполагает новые тренды, однако иногда модницы повторяют моду прошлых лет и их аутфиты часто выглядят устарело. Как избежать этих ошибок и какие вещи стоит исключить из осеннего гардероба – читайте дальше.

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Андре Тан поделился полезным сообщением на официальной странице в инстаграме. Он показал одежду, которая была актуальной в 2000-х, однако сейчас ее заменили другие вещи.

5 заповедей стиля от Андре Тана, которые не стоит повторять

Избегайте косух

В такой короткой обтягивающей куртке ужасно неудобно, а также очень холодно. В этом сезоне стоит обратить внимание на куртки oversize и рукава-буфы.



Не надевайте косухи / Instagram / @andre_tan_official

Только гладкая кожа

Раньше нормой были эксперименты с фактурой, но сейчас этого стоит избегать. Кожа должна быть гладкой и не блестящей.



Кожа, из которой шьют одежду, должна быть гладкой / Instagram / @andre_tan_official

Эксперименты с цветом

Не стоит акцентировать внимание только на черной одежде. Откройте для себя бежевый или коричневый оттенок. Андре Тан отмечает, что они тоже универсальны.



Одевайте вещи коричневых оттенков / Instagram / @andre_tan_official

Сочетание куртки и джинсов скинни

Отдавайте предпочтение сочетанию кожаной куртки с кюлотами, так как это настоящий тренд этой осени. Модельер поделился маленьким секретом. Для того, чтобы кюлоты визуально не "резали" ноги – выбирайте длину на ладонь выше щиколотки.



Сочетайте куртку с кюлотами / Instagram / @andre_tan_official

Только одна вещь из кожи

Не бойтесь надевать сразу несколько вещей из кожи. Это выглядит очень стильно и точно поразит публику.



Не бойтесь надевать несколько вещей из кожи / Instagram / @andre_tan_official