З Міжнародним днем цивільної авіації: добірка чудових привітань у картинках

Щороку 7 грудня святкують Міжнародний день цивільної авіації. Його запровадила Організація Об'єднаних Націй 6 грудня 1996 року. У 1944 році в цей день підписали Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

Розвиток цивільної авіації припав на початок XX століття. Відтоді повітряний транспорт почали часто використовувати. Адже він має велику вантажність та потужний радіус дій, зазначає 24 Канал.

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У сьогоднішній день важливо розповісти людям про внесок цивільної авіації у соціальну та економічну сфери життя. Потрібно говорити й про забезпечення ефективних та безпечних польотів, згідно з єдиними вимогами для всіх держав.

З нагоди Міжнародного дня авіації 24 Канал підготував добірку красивих привітань у картинках. Зі святом, українці!

Міжнародний день цивільної авіації: картинки-привітання

Міжнародний день цивільної авіації / Фото "Апостроф"

Міжнародний день цивільної авіації / Фото JoyPup

Міжнародний день цивільної авіації / Фото lux.fm

Міжнародний день цивільної авіації / Фото lux.fm

Міжнародний день цивільної авіації / Фото "ХОЧУ.ua"

Міжнародний день цивільної авіації / Фото "ХОЧУ.ua"