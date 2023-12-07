Развитие гражданской авиации выпало на начало XX века. С этого времени воздушный транспорт начали часто использовать. Ведь он имеет большую грузоподъемность и мощный радиус действий, отмечает 24 Канал.
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В сегодняшний день важно рассказать людям о вкладе гражданской авиации в социальную и экономическую сферу жизни. Следует говорить и об обеспечении эффективных и безопасных полетов, согласно единым требованиям для всех государств.
По случаю Международного дня авиации 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений в картинках. С праздником, украинцы!
Международный день гражданской авиации: картинки-поздравления
Международный день гражданской авиации / Фото "Апостроф"
Международный день гражданской авиации / Фото JoyPup
Международный день гражданской авиации / Фото lux.fm
Международный день гражданской авиации / Фото lux.fm
Международный день гражданской авиации / Фото "ХОЧУ.ua"
Международный день гражданской авиации / Фото "ХОЧУ.ua"