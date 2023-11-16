В основі цього документу лежать положення, проголошені в Загальній декларації прав людини. Більше про сьогоднішнє свято розкаже 24 Канал.

Важливо Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят

Міжнародний день толерантності: що це за свято

У декларації принципів толерантності проголошено, що всі люди різні, однак рівні у правах. Згідно з документом, толерантність – це повага, прийняття і правильне розуміння різноманітних культур світу, форм самовираження і всіх проявів людської індивідуальності.

Міжнародний день толерантності був заснований у 1995 році. Тоді ж запровадили премію імені Маданжита Сінгха. Нею нагороджують людей, які активно борються за толерантність.

У цей день також згадують про насильство, релігійне переслідування та інші речі, яким не місце в сучасному світі.

У навчальних закладах вчителі проводять лекції, на яких розповідають про важливість поваги один до одного. У світі люди виходять на акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості.