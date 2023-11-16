В основе этого документа лежат положения, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека. Больше о сегодняшнем празднике расскажет 24 Канал.

Важно Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

Международный день толерантности: что это за праздник

В декларации принципов толерантности провозглашено, что все люди разные, но равны в правах. Согласно документу, толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание разных культур мира, форм самовыражения и всех проявлений человеческой индивидуальности.

Международный день терпимости был основан в 1995 году. Тогда же была введена премия имени Маданжита Сингха. Ею награждают людей, активно борющихся за толерантность.

В этот день также вспоминают о насилии, религиозном преследовании и других вещах, которым не место в современном мире.

В учебных заведениях учителя проводят лекции, на которых рассказывают о важности уважения друг к другу. В мире люди выходят на акции, направленные против экстремизма, различных форм дискриминации и проявлений нетерпимости.