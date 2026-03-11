Це професійне свято для фахівців, завдяки роботі яких люди мають чисту воду в кранах, безперервну роботу каналізації та комфортні умови для життя і праці. З нагоди Міжнародного дня сантехніка 24 Канал зібрав гарні привітання у картинках, прозі й віршах.

День сантехніка 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаємо з Днем сантехніка! Нехай ваші руки завжди бережуть і дбають про комфорт та затишок у кожному будинку. Бажаю вам безмежної вдячності клієнтів, натхнення та нових творчих здобутків у вашій справі. Хай кожен ваш проєкт буде втіленням майстерності та турботи про добробут і зручність інших. Вітаю з професійним святом!

З нагоди Дня сантехніка хочу віддати шану та висловити вдячність за вашу важливу роботу. Ваші невидимі для багатьох труднощі та зусилля, спрямовані на забезпечення комфорту та безпеки у кожному будинку, є справжньою цінністю. Бажаю вам завжди мати великий запас терпіння, професійної майстерності та великої вдячності за вашу важливу працю. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю та вдячністю від тих, кого ви допомагаєте. Щасливого вам свята!

Привітання з Міжнародним днем сантехніка 2026 / Колаж 24 Каналу

Сантехніку спасибі говоримо

Ми за його нелегку роботу,

І від душі завжди дякуємо,

Адже без води сидіти кому охота?

Сантехнік нам допоможе всім завжди,

Де кран, а де трубу змінити нам потрібно,

Ми вітаємо зі святом його

Сьогодні разом, весело і дружно!

Нехай системи опалення та водопостачання

Працюють, не знаючи турбот.

Нехай у вашому домі буде тепло,

Щоб з кранів і труб ніколи не текло.

Успіхів й здоров'я вам бажаємо

Та з Днем сантехніка вітаємо.

Привітання з Міжнародним днем сантехніка 2026 / Колаж 24 Каналу

Людину-виручалочку сучасного життя, чудового сантехніка вітаю з професійним святом. Бажаю справної роботи й щирої вдячності, щоб під рукою завжди були потрібні гайки та ключі, бажаю міцного здоров'я та чудового настрою, ентузіазму діяльності, удачі в справах і вірної любові.

З Днем сантехніка! Бажаю міцного здоров'я, справних інструментів, легкої роботи, поваги й щирої подяки за велику працю, сімейного добробуту і достатку, щастя в душі й любові в серці.

Привітання з Міжнародним днем сантехніка 2026 / Колаж 24 Каналу

Номер твій, сантехнік,

Напам'ять ми знаємо,

Сьогодні зі святом

Тебе ми вітаємо.

У тебе, сантехнік,

Руки золоті,

І з водою проблеми

Розв'язуєш ти будь-які.

Тобі, сантехнік дорогий,

Ми присвячуємо привітання!

Сьогодні свято у тебе,

І ми, трішечки з хвилюванням,

Хочемо привітати, і сказати,

Що всі тебе ми поважаємо,

Твоя праця в пошані, знаєш сам,

Тобі ми щастя лише бажаємо!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.