Говорімо українською: найкрасивіші привітання у картинках з Міжнародним днем рідної мови
Сьогодні, 21 лютого, у світі відзначається Міжнародний день рідної мови. Свято започаткували на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі. Подія відбувалася з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року.
Мова – це про ідентичність, яка допомагає будувати справжнє суспільство, та незалежність країни. Для українців вона стала справжньою зброєю та символом боротьби, яка триває з початку російсько-української війни.
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У цей день важливо розповідати світові про мови, які зникають. Крім того, потрібно привернути увагу до національних меншин, які говорять рідною мовою.
З нагоди свята LifeStyle 24 публікує неймовірні привітання у картинках. Надішліть ці листівки своїм близьким та ще раз нагадайте їм про важливість рідної мови.