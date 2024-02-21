Мова – це про ідентичність, яка допомагає будувати справжнє суспільство, та незалежність країни. Для українців вона стала справжньою зброєю та символом боротьби, яка триває з початку російсько-української війни.

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У цей день важливо розповідати світові про мови, які зникають. Крім того, потрібно привернути увагу до національних меншин, які говорять рідною мовою.

З нагоди свята LifeStyle 24 публікує неймовірні привітання у картинках. Надішліть ці листівки своїм близьким та ще раз нагадайте їм про важливість рідної мови.

Міжнародний день рідної мови: картинки-привітання

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото ТСН

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото "ЛюксФМ"

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото з відкритих джерел

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото з відкритих джерел

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото Житомирський агротехнічний коледж

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото "ВСВІТІ"

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото v24.com.ua

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото "Радіо Трек"

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото "Новини Полтавщини"

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото "Новини Полтавщини"