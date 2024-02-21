Річ у тім, що організація прагнула підтримати різноманітність мов, адже деякі з них перебувають на межі зникнення. Зокрема, це відбувається через захоплення чужих територій, оскільки так країни насаджують у регіонах свою культуру, пише LifeStyle 24.

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Міжнародний день рідної мови: історія свята

Дату 21 лютого обрали невипадково. Саме у цей день у 1952 році влада Пакистану запровадила єдину державну мову – урду. Однак її використовували лише 3 відсотки населення. Більшість людей розмовляли бенгальською мовою. Особливо на сході країни. Тому 21 лютого 1952 року там розпочалися масові протести, які організували студенти. Демонстрації були жорстоко розігнані поліцією, декількох людей правоохоронці навіть вбили. Цікаво, що після того, як Бангладеш здобув незалежність, 21 лютого у країні вшановують пам'ять тих, хто відстоював рідну мову.

5 цікавих фактів про українську мову

Українцям також доводиться боротися за українську мову. Адже багато людей у нашій країні є зросійщеними. Російська пропаганда роками знищувала українську культуру та насаджувала свою мову. І зараз Росія продовжує вбивати українців, які захищають свою ідентичність. Тому важливо розмовляти українською мовою та популяризувати її, аби споконвічний ворог не переміг.

Ось декілька цікавих фактів про українську мову