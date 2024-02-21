Дело в том, что организация стремилась поддержать разнообразие языков, ведь некоторые из них находятся на грани исчезновения. В частности, это происходит из-за захвата чужих территорий, поскольку так страны насаждают в регионах свою культуру, пишет LifeStyle 24.

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Международный день родного языка: история праздника

Дату 21 февраля выбрали неслучайно. Именно в этот день в 1952 году власти Пакистана ввели единый государственный язык – урду. Однако его использовали только 3 процента населения. Большинство людей разговаривали на бенгальском языке. Особенно на востоке страны. Поэтому 21 февраля 1952 года там начались массовые протесты, которые организовали студенты. Демонстрации были жестоко разогнаны полицией, нескольких людей правоохранители даже убили. Интересно, что после того, как Бангладеш получил независимость, 21 февраля в стране чтят память тех, кто отстаивал родной язык.

5 интересных фактов об украинском языке

Украинцам также приходится бороться за украинский язык. Ведь многие люди в нашей стране являются русифицированными. Российская пропаганда годами уничтожала украинскую культуру и насаждала свой язык. И сейчас Россия продолжает убивать украинцев, которые защищают свою идентичность. Поэтому важно разговаривать на украинском языке и популяризировать его, чтобы извечный враг не победил.

Вот несколько интересных фактов об украинском языке