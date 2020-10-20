20 жовтня відзначають Міжнародний день кухаря. Світові кулінари вже давно визначили, як можна легко та швидко потрапити до "Книги рекордів Гіннеса". Якими ж дивними кулінарними рекордами може похизуватися знаменита книга – читайте далі.

Їжа завжди давала людям фантазію та натхнення для створення смачних кулінарних шедеврів. Втім, не обійшлося й без дивакуватих страв. До прикладу, почали готувати кілограмовий бургер, омлет на сотні порцій, найбільший пельмень, чи навіть влаштовувати традиційні американські змагання на швидкість споживання їжі.

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Всі ці дивакуваті речі заносяться у "Книгу рекордів Гіннеса". Редакція LifeStyle 24 обрала найцікавіші рекорди, які можуть здивувати кожного.

Найважче пасхальне шоколадне яйце

У 2012 році аргентинські кондитери вирішили побити рекорд і створили пасхальне яйце 8,5 метра у висоту і 5 метрів завширшки. Таке яйце виявилося найважчою крашанкою в історії. Вага готового виробу становила 4 тонни.

27 кондитерів працювали над шедевром майже 2 тижні. Яйце було встановлено на головній міській площі, а після фіксації рекорду в "Книзі рекордів Гіннесса" десерт за допомогою крана розламали на шматки і пригостили всіх охочих.



Найважче пасхальне шоколадне яйце

Найдовший шашлик

У 2012 році в казахському місті Макінськ засмажили шашлик довжиною майже 224 метри. Його готували 222 працівники Макінської птахофабрики на честь її відкриття. Для його приготування використали 420 кілограмів курятини.



Найдовший у світі шашлик приготували у Казахстані

Найбільший гамбургер в меню

У Таїланді ресторан Bob's BBQ & Grill створив найбільший гамбургер у світі. Його вага становить 35.6 кілограмів. Такий гамбургер був включений в меню гриль-бару bob's BBQ & Grill на пляжі Паттайя в Таїланді з 31 липня 2006 року.



Найбільший гамбургер можна спробувати у Таїланді

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Найдорожчий хот-дог

23 лютого 2014 року в Сіетлі "історичну" булочку з сосискою продали за рекордну суму – 169 доларів. Замість звичної сосиски найдорожчий у світі хот-дог включав більш вишукані інгредієнти: японську мармурову яловичину, ікру, фуа-гра та чорні трюфелі. Приготували делікатес не в ресторані, а в звичайній закусочній Tokyo Dog.



Найдорожчий хот-дог приготували у Сіетлі

Найбільша яєчня

У 2018 році приготували найбільшу яєчню у світі в Маврикію. Для цього знадобилося витратити 35 тисяч яєць, 430 кілограмів масла, 246 літрів молока, 10 кілограмів солі. Яєчня вийшла дуже важкою – 2466 кілограмів.

Вона не просто була важкою, але й цілісною, адже для її приготування зробили гігантську сковороду. Таким чином найбільша в Маврикії компанія по виробництву яєць вирішила відсвяткувати 40-річчя.



Найбільшу яєчню приготували з 355 тисяч яєць

Найбільша піца

У 2012 році Італія приготувала найбільшу піцу у світі. Розміри рекордної "Маргарити" складали 43 метри, а для її виготовлення була сконструйована спеціальна духовка. Випічкою займалися п’ять шеф-кухарів з Апеннінського півострова.



Найбільшу піцу приготували в Італії

Найбільший пельмень

У 2010 році в Китаї приготували найбільший у світі пельмень. Важив він понад півтори тонни, довжина сягала майже двох метрів. Щоб приготувати його, знадобилося 550 кілограмів клейкого рису, м'ясо однієї великої свині і безліч всіляких приправ. Ліпили "чудо-пельмень" кілька днів понад 500 кухарів.



Найбільший в світі пельмень зліпили у Китаї