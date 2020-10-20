Щорічно 20 жовтня кулінари зі всього світу відзначають своє професійне свято – Міжнародний день кухаря. Заснував це свято конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних товариств у 2004 році.

День кухаря відзначають у більш ніж 70 країнах світу. Цього дня влаштовують ресторанні фестивалі, кулінарні конкурси та дегустації, пише 24 канал.

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Професія кухаря – одна з найбільш популярних та найдавніших у світі. У Стародавньому Римі існувала муза, на ім'я Кулінарія – покровителька кухарської справи. Саме від неї і отримало назву слово "кулінарія".

Професія кухаря розвивалася разом з цивілізацією. Перші страви виглядали як обпалені на відкритому вогні напівсирі шматки м’яса або риби. Могутня середньовічна Європа високо цінувала своїх кухарів. У Франції кухарями вищих рангів ставали лише знатні люди. У Німеччині з 1291 року шеф-кухар був однією з чотирьох найважливіших фігур при дворі.

Кухар – це не просто професія, але й цілий процес мистецтва, який панує на кухні під час приготування страв. Кропітка і душевна робота наших кухарів помітна і потрібна у всьому світі, тож не забудьте привітати своїх близьких та знайомих кухарів з їхнім професійним святом. Бажаємо кухарям, аби їхні страви ніколи не були пересоленими, а їжа ніколи не пригорала.

Картинки з Міжнародним днем кухаря



Картинки з Днем кухаря



День кухаря 2020



Смішні картинки з Днем кухаря



Міжнародний день кухаря



Картинки з Міжнародним днем кухаря



День кухаря 2020