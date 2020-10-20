Ежегодно 20 октября кулинары со всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день повара. Учредил этот праздник конгресс Всемирной ассоциации кулинарных обществ в 2004 году.

День повара отмечают в более 70 странах мира. В этот день устраивают ресторанные фестивали, кулинарные конкурсы и дегустации, пишет 24 канал.

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Профессия повара – одна из самых популярных и древнейших в мире. В Древнем Риме существовала муза, по имени кулинария – покровительница поварского дела. Именно от нее и получило название слово "кулинария".

Профессия повара развивалась вместе с цивилизацией. Первые блюда выглядели как обожженные на открытом огне полусырые куски мяса или рыбы. Могущественная средневековая Европа высоко ценила своих поваров. Во Франции поварами высших рангов становились лишь знатные люди. В Германии с 1291 года шеф-повар был одной из четырех самых важных фигур при дворе.

Повар – это не просто профессия, но и целый процесс искусства, который царит на кухне во время приготовления блюд. Кропотливая и душевная работа наших поваров заметна и нужна во всем мире, поэтому не забудьте поздравить своих близких и знакомых поваров с их профессиональным праздником. Желаем поварам, чтобы их блюда никогда не были пересоленными, а еда никогда не пригорала.

Картинки с Международным днем повара



Картинки с Днем повара



День повара 2020



Смешные картинки с Днем повара



Международный день повара



Картинки с Международным днем повара



День повара 2020