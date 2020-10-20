20 октября отмечают Международный день повара. Мировые кулинары уже давно определили, как можно легко и быстро попасть в "Книгу рекордов Гиннеса". Какими же странными кулинарными рекордами может похвастаться знаменитая книга – читайте дальше.

Еда всегда давала людям фантазию и вдохновение не только для создания вкусных шедевров. Впрочем, не обошлось и без странных блюд. К примеру, готовить килограммовый бургер, омлет на сотни порций, самый большой пельмень, или даже устраивать традиционные американские соревнования на скорость потребления пищи.

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Все эти странные вещи заносятся в "Книгу рекордов Гиннеса". Редакция LifeStyle 24 выбрала самые интересные рекорды, которые могут удивить каждого.

Самое большое пасхальное шоколадное яйцо

В 2012 году аргентинские кондитеры решили побить рекорд и создали пасхальное яйцо в 8,5 метра в высоту и 5 метров в ширину. Такое яйцо оказалось самым большим яйцом в истории. Вес готового изделия составил 4 тонны.

27 кондитеров работали над шедевром почти 2 недели. Яйцо было установлено на главной городской площади, а после фиксации рекорда в "Книге рекордов Гиннесса" десерт с помощью крана разломали на куски и угостили всех желающих.

Самое большое пасхальное шоколадное яйцо

Самый длинный шашлык

В 2012 году в казахском городе Макинск пожарили шашлык длиной почти 224 метра. Его готовили 222 работника Макинской птицефабрики в честь ее открытия. Для его приготовления использовали 420 килограммов курятины.

Самый длинный в мире шашлык приготовили в Казахстане

Самый большой гамбургер в меню

В Таиланде ресторан Bob's BBQ & Grill создал самый большой гамбургер в мире. Его вес составляет 35.6 кг. Такой гамбургер был включен в меню гриль-бара bob's BBQ & Grill на пляже Паттайя в Таиланде с 31 июля 2006 года.

Самый большой гамбургер можно попробовать в Таиланде

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Самый дорогой хот-дог

23 февраля 2014 года в Сиэтле "историческую" булочку с сосиской продали за рекордную сумму – 169 долларов. Вместо привычной сосиски самый дорогой в мире хот-дог включал более изысканные ингредиенты: японскую мраморную говядину, икру, фуа-гра и черные трюфели. Приготовили деликатес не в ресторане, а в обычной закусочной Tokyo Dog.

Самый дорогой хот-дог приготовили в Сиэтле

Самая большая яичница

В 2018 году приготовили самую большую яичницу в мире в Маврикия. Для этого понадобилось потратить 35 тысяч яиц, 430 килограммов масла, 246 литров молока, 10 килограммов соли. Яичница получилась очень тяжелой – 2466 килограммов.

Она не просто была тяжелой, но и целостной, ведь для ее приготовления сделали гигантскую сковороду. Таким образом крупнейшая в Маврикии компания по производству яиц решила отпраздновать 40-летие.

Наибольшую яичницу приготовили с 355 тысяч яиц

Самая большая пицца

В 2012 году Италия приготовила самую большую пиццу в мире. Размеры рекордной "Маргариты" составляли 43 метра, а для ее изготовления была сконструирована специальная духовка. Выпечкой занимались пять шеф-поваров с Апеннинского полуострова.

Наибольшую пиццу приготовили в Италии

Наибольший пельмень

В 2010 году в Китае приготовили самый большой в мире пельмень. Весил он более полутора тонн, длина достигала почти двух метров. Чтобы приготовить его, понадобилось 550 килограммов клейкого риса, мясо одной большой свиньи и множество всевозможных приправ. Лепили "чудо-пельмень" несколько дней более 500 поваров.

Крупнейший в мире пельмень слепили в Китае