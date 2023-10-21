Як відмити батареї всередині: 3 дієві лайфхаки

Батареї опалення є вдома чи не у кожного. Вони нагрівають приміщення через гарячу воду, яка до них потрапляє. Однак, рідко ми задумуємось, скільки бруду всередині них.

Батареї буває досить складно помити через їх будову. Відповідно там накопичується багато бруду. Через це віддача тепла може погіршуватися. До того ж ми вдихаємо це нечисте повітря, і може з'явитися алергія. Чим і як мити батареї – знає 24 Канал.

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Як і чим почистити батареї

Насамперед треба позбутися всього пилу, який міститься у батареях. Зробити це можна за допомогою пилотяга. Цей спосіб найкраще підійде для чавунних батарей. Запихайте трубки пилотяга між секції радіатора й добре прочищайте. Тоді під батарею постеліть будь-яку тканину чи поліетилен. Можна ще наклеїти матеріал за батарею, аби менше забруднювалися стіни чи шпалери.



Чавунна батарея / Фото Teplotep

Налийте теплої води у будь-яку місткість та внесіть трохи мийного засобу. Занурте туди йоржик, і ретельно чистьте простір між чавунними секціями.

йоржик, і ретельно чистьте простір між чавунними секціями. Деякі плями можна відмити розчином оцту чи лимонної кислоти. Щоб було легше, розчин на плямах залишіть на кілька хвилин, а тоді їх відчищати. Потім все повитирайте насухо.

А от для алюмінієвих батарей йоржик не підійде, тому що він заширокий. Тут треба шукати інші способи очищення радіатора.



Алюмінієва батарея / Фото "АкваТерм"