Батареї буває досить складно помити через їх будову. Відповідно там накопичується багато бруду. Через це віддача тепла може погіршуватися. До того ж ми вдихаємо це нечисте повітря, і може з'явитися алергія. Чим і як мити батареї – знає 24 Канал.
Дієво Як відмити чашки від чайного нальоту: 5 домашніх засобів, які є у кожного
Як і чим почистити батареї
Насамперед треба позбутися всього пилу, який міститься у батареях. Зробити це можна за допомогою пилотяга. Цей спосіб найкраще підійде для чавунних батарей. Запихайте трубки пилотяга між секції радіатора й добре прочищайте. Тоді під батарею постеліть будь-яку тканину чи поліетилен. Можна ще наклеїти матеріал за батарею, аби менше забруднювалися стіни чи шпалери.
Чавунна батарея / Фото Teplotep
- Налийте теплої води у будь-яку місткість та внесіть трохи мийного засобу. Занурте туди йоржик, і ретельно чистьте простір між чавунними секціями.
- Деякі плями можна відмити розчином оцту чи лимонної кислоти. Щоб було легше, розчин на плямах залишіть на кілька хвилин, а тоді їх відчищати. Потім все повитирайте насухо.
А от для алюмінієвих батарей йоржик не підійде, тому що він заширокий. Тут треба шукати інші способи очищення радіатора.
Алюмінієва батарея / Фото "АкваТерм"
- Наприклад, фен. Можна продути батарею, заздалегідь розмістивши на підлозі вологу тканину. Тоді весь бруд залишиться на них.
- Інший дієвий метод – скористатися парогенератором. Треба продути ним батарею, тоді бруд буде падати на підлогу. Після цього батарею помийте та витріть насухо.