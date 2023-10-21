Батареї буває досить складно помити через їх будову. Відповідно там накопичується багато бруду. Через це віддача тепла може погіршуватися. До того ж ми вдихаємо це нечисте повітря, і може з'явитися алергія. Чим і як мити батареї – знає 24 Канал.

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Як і чим почистити батареї

Насамперед треба позбутися всього пилу, який міститься у батареях. Зробити це можна за допомогою пилотяга. Цей спосіб найкраще підійде для чавунних батарей. Запихайте трубки пилотяга між секції радіатора й добре прочищайте. Тоді під батарею постеліть будь-яку тканину чи поліетилен. Можна ще наклеїти матеріал за батарею, аби менше забруднювалися стіни чи шпалери.



Чавунна батарея / Фото Teplotep

Налийте теплої води у будь-яку місткість та внесіть трохи мийного засобу. Занурте туди йоржик, і ретельно чистьте простір між чавунними секціями.

йоржик, і ретельно чистьте простір між чавунними секціями. Деякі плями можна відмити розчином оцту чи лимонної кислоти. Щоб було легше, розчин на плямах залишіть на кілька хвилин, а тоді їх відчищати. Потім все повитирайте насухо.

А от для алюмінієвих батарей йоржик не підійде, тому що він заширокий. Тут треба шукати інші способи очищення радіатора.



Алюмінієва батарея / Фото "АкваТерм"