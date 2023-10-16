Чашки можна почистити як хімічними засобами, так і народними. Але оскільки не хочеться витрачати кошти на магазинну хімію, можна спробувати домашні засоби. 24 Канал зібрав кілька найефективніших.

Ого Як почистити холодильник, щоб він довго залишався чистим

Чим відмити наліт від чаю: народні засоби

Впоратися з чайним нальотом допоможе лимонна кислота або сік лимона. Покладіть в посуд 1-2 чайні ложки кислоти або налийте сік із половини лимона. Тріть цим засобом по стінках чашки. Хай так стоїть 5-10 хвилин. Тоді промийте теплою водою.



Лимонна кислота / Фото Shutterstock

Харчова сода – це універсальний засіб на кухні від багатьох плям. Її використовують як самостійно, так і у поєднанні з водою. Краще розбавити 1 столову ложку соди у воді та розмішати. Таку пасту наносять на проблемні місця та чистять, поки чашки не будуть блищати.



Сода / Фото Pixabay

Чи не у кожного вдома є оцет, який слугує помічником для господинь. Тут він також стане в пригоді. Треба змочити ганчірку або губку в розчині та чистити посуд. Аби запаху не залишилось, потрібно промити гарячою водою.



Оцет / Фото Harchi.info