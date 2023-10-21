Батареи бывает достаточно сложно помыть из-за их строения. Соответственно там скапливается много грязи. Поэтому отдача тепла может ухудшаться. К тому же мы вдыхаем этот нечистый воздух и может появиться аллергия. Чем и как мыть батареи – знает 24 Канал.

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Как и чем почистить батареи

Прежде всего нужно избавиться от всей пыли, которая содержится в батареях. Сделать это можно с помощью пылетяга . Этот способ лучше всего подойдет для чугунных батарей. Запихивайте трубки пылетяга между секции радиатора и хорошо прочищайте. Тогда под батарею постелите любую ткань или полиэтилен. Можно еще наклеить материал за батарею, чтобы меньше загрязнялись стены или обои.



Чугунная батарея / Фото Teplotep

Налейте теплую воду в любую емкость и внесите немного моющего средства. Окуните туда ершик, и тщательно чистьте пространство между чугунными секциями.

ершик, и тщательно чистьте пространство между чугунными секциями. Некоторые пятна можно отмыть раствором уксуса или лимонной кислоты. Чтобы было легче, оставьте раствор на пятнах на несколько минут, а затем их отчищайте. Потом все вытирайте насухо.

А вот для алюминиевых батарей ершик не подойдет, потому что он широк. Здесь нужно искать другие способы очистки радиатора.



Алюминиевая батарея / Фото "АкваТерм"