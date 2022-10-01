Місячний календар від 24 каналу допоможе розібратися у найкращому часі для вашого нового образу. Читайте про сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски та не ризикуйте своїм зовнішнім виглядом.

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За місячним календарем на жовтень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 25 жовтня;

Повний Місяць (Повня) – 9 жовтня;

Висхідний Місяць – з 1 по 8 жовтня і з 26 по 31 жовтня;

Спадний Місяць – з 10 по 24 жовтня.

Фази Місяця впливають на стрижку / Фото Unsplash

Сприятливі дні для стрижки у жовтні

Протягом жовтня сприятливими для нової зачіски будуть такі дні:

3, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29 та 30 жовтня.

У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.

Вдалі дні для стрижки у жовтні / Фото Unsplash

Несприятливі дні для стрижки у жовтні

Відмовитися від походу до перукаря у жовтні варто в такі дні:

4, 9, 10, 13 та 17 жовтня.

У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.