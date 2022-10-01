Лунный календарь от 24 канала поможет разобраться в лучшем времени для нового образа. Ознакомьтесь с благоприятными и неблагоприятными днями для новой прически и не рискуйте своим внешним видом.

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По лунному календарю на октябрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна (Молодык) – 25 октября;

Полная Луна (Полнолуние) – 9 октября;

Восходящая Луна – с 1 по 8 октября и с 26 по 31 октября;

Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.

Фазы Луны влияют на стрижку / Фото Unsplash

Благоприятные дни для стрижки в октябре

В течение октября благоприятными для новой прически будут следующие дни:

3, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29 и 30 октября.

В эти числа можно смело экспериментировать над своими волосами и внешним видом – в любом случае новая прическа вам будет подобать и радовать долгое время.

Удачные дни для стрижки в октябре / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре

Отказаться от похода к парикмахеру в октябре следует в следующие дни:

4, 9, 10, 13 и 17 октября.

В эти числа лучше воздержаться от стрижки и покраски – прическа может вас разочаровать, а волосы могут получить повреждение.