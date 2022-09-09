Місячний календар від 24 каналу допоможе розібратися у найкращому часі для вашого нового образу. Читайте про сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски та не ризикуйте своїм зовнішнім виглядом.

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За місячним календарем на вересень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 27 вересня;

Повний Місяць (Повня) – 10 вересня;

Висхідний Місяць – з 1 по 9 вересня і з 27 по 30 вересня;

Спадний Місяць – з 11 по 25 вересня.

Фази Місяця у вересні / Фото Unsplash

Сприятливі дні для стрижки у вересні

У перший місяць осені сприятливими для походу в перукарню будуть такі дні:

1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 та 30 вересня.

У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.

Сприятливі дні для стрижки у вересні / Фото Unsplash

Несприятливі дні для стрижки

Невдалими числами для нової зачіски є такі дні:

2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 20 та 26 вересня.

У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.