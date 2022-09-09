Лунный календарь от 24 канала поможет разобраться в лучшем времени для нового образа. Ознакомьтесь с благоприятными и неблагоприятными днями для новой прически и не рискуйте своим внешним видом.

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По лунному календарю на сентябрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна – 27 сентября;

Полная Луна (Полнолуние) – 10 сентября;

Восходящая Луна – с 1 по 9 сентября и с 27 по 30 сентября;

Убывающая Луна – с 11 по 25 сентября.

Фазы Луны в сентябре / Фото Unsplash

Благоприятные дни для стрижки в сентябре

В первый месяц осени благоприятными для похода в парикмахерскую будут следующие дни:

1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 сентября.

В эти числа можно смело экспериментировать над своими волосами и внешним видом – в любом случае новая прическа вам подходит и будет радовать долгое время.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни для стрижки

Неудачными числами для новой прически являются следующие дни:

2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 20 и 26 сентября.

В эти числа лучше воздержаться от стрижки и покраски – прическа может вас разочаровать, а волосы могут получить повреждение.