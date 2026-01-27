Про це пише Space Weather Live. Проаналізувавши календар на цей місяць наша редакція визначила найкращі періоди для стрижки волосся у лютому 2026 року.

Фази Місяця у лютому 2026 року

Зростальний Місяць – 1 лютого

– 1 лютого Повня – 2 лютого

– 2 лютого Спадний Місяць : 3 – 16 лютого

: 3 – 16 лютого Новий Місяць – 17 лютого

– 17 лютого Зростальний Місяць: 18 – 28 лютого

Коли стригти волосся у лютому 2026?

Місяць розпочинається та завершується фазою активного росту. Якщо ваша головна мета – швидко відростити довге волосся, то вам варто запланувати візит до салону саме на 1 лютого або ж на період з 18 по 28 лютого. Стрижка, зроблена у ці дні під впливом Зростального Місяця, значно прискорить ріст локонів. Крім того, це найкращий час для фарбування, тому будь-який пігмент лягатиме рівніше, а колір довше залишатиметься насиченим і яскравим.

Особливу увагу варто звернути на 2 лютого, коли на небі зійде Повний Місяць. Цей день наповнений максимальною енергією і вважається ідеальним для тих, хто прагне рішучих змін у житті та зовнішності. Якщо ви давно мріяли про нову форму зачіски, то сміливо записуйтесь до майстра саме в Повню. Стрижка цього дня зробить волосся слухняним та пишним.

Найдовший період місяця, а саме з 3 по 16 лютого, пройде під знаком Спадного Місяця. Цей проміжок часу стане справжньою знахідкою для власниць коротких стрижок, які хочуть відвідувати перукаря рідше. Волосся, підстрижене у ці дні, ростиме повільніше, завдяки чому зачіска довго триматиме ідеальну форму. До того ж у цей час коріння стає міцнішим, а будь-які лікувальні маски чи салонні процедури принесуть максимальний ефект.

До речі, згідно з прогнозом видання Who What Wear, у 2026 році однією з найпопулярніших стрижок буде боб. Він ідеально підходить для зимових образів і не вимагає складного укладання.

Коли не можна стригти волосся у лютому 2026?