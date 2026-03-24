Про фази Місяця у квітні відомо з сайту Space Weather Live. Тож коли саме краще робити манікюр у квітні 2026 року – дивіться далі в матеріалі.
Фази Місяця у квітні 2026 року
- Повня: 2 квітня.
- Спадний Місяць: 3 – 16 квітня.
- Молодик: 17 квітня.
- Зростальний Місяць: 1 квітня та 18 – 30 квітня.
Коли робити манікюр у квітні 2026 року?
Якщо ви хочете прискорити ріст ваших нігтів, варто планувати візит до майстра на період зростального Місяця. У квітні 2026 року він припадає на 1 число та період із 18 до 30 квітня. Саме ці дні вважаються найбільш сприятливими для манікюру: можна сміливо обирати нові відтінки, експериментувати з дизайном або змінювати форму нігтів.
Зауважимо, що зараз знову набирає популярності квадратна форма нігтів.
Натомість фаза спадного Місяця з 3 до 16 квітня чудово підходить для стриманому манікюру – короткій довжині та корекції форми. Особливо ефективними будуть доглядові процедури: обробка кутикули, очищення шкіри та зміцнення нігтів.
Коли не варто робити манікюр у квітні 2026 року?
- Період повного Місяця традиційно вважається часом підвищеної чутливості та емоційної напруги. За спостереженнями астрологів, у цей день організм може гостріше реагувати на будь-які втручання. Зростає ризик небажаних реакцій на косметичні засоби або незначних пошкоджень шкіри. Тому 2 квітня краще обмежитися базовим, максимально делікатним доглядом. Наприклад, зволожити руки.
- Молодик, який цього місяця припадає на 17 квітня, хоч і символізує початок нового циклу, не вважається вдалим часом для активних процедур. У цей період енергетичний фон знижений, тому нігті можуть гірше реагувати на догляд, а результат манікюру – не виправдати очікувань. Це не найкращий момент для експериментів чи складних дизайнів. Натомість варто зосередитися на мінімальному догляді та дати рукам можливість відновитися.