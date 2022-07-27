За допомогою місячного календаря стрижок, в якому зібрані рекомендації на кожен день, ви зможете дізнатися, як полегшити своє життя, завадити невдалому періоду та чого очікувати у майбутньому.
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За місячним календарем на серпень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:
- Молодий Місяць (Молодик) – 27 серпня;
- Повний Місяць (Повня) – 12 серпня;
- Висхідний Місяць – з 1 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня;
- Спадний Місяць – з 13 по 26 серпня.
Фази Місяця у серпні / Фото Unsplash
Сприятливі дні для стрижки у серпні
В останній місяць літа сприятливими для походу в перукарню будуть такі дні:
1, 2, 3, 11, 14, 19, 22, 29 та 31 серпня.
Несприятливі дні для стрижки
У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.