За допомогою місячного календаря стрижок, в якому зібрані рекомендації на кожен день, ви зможете дізнатися, як полегшити своє життя, завадити невдалому періоду та чого очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на серпень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 27 серпня;

Повний Місяць (Повня) – 12 серпня;

Висхідний Місяць – з 1 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня;

Спадний Місяць – з 13 по 26 серпня.

Фази Місяця у серпні / Фото Unsplash

Сприятливі дні для стрижки у серпні

В останній місяць літа сприятливими для походу в перукарню будуть такі дні:

1, 2, 3, 11, 14, 19, 22, 29 та 31 серпня.

У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.

Сприятливі дні для стрижки / Фото Unsplash

Несприятливі дні для стрижки

Невдалими числами для нової зачіски є такі дні:

5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27 та 28 серпня.

У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.