Місячний календар від 24 каналу допоможе розібратися у найкращому часі для вашого нового образу. Читайте про сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски у листопаді та не ризикуйте своїм зовнішнім виглядом.
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За місячним календарем на листопад 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:
- Молодий Місяць (Молодик) – 24 листопада;
- Повний Місяць (Повня) – 8 листопада;
- Висхідний Місяць – з 2 по 7 листопада і з 25 по 30 листопада;
- Спадний Місяць – з 9 по 23 листопада.
Фази Місяця впливають на стрижку / Фото Unsplash
Сприятливі дні для стрижки у листопаді
Протягом листопада сприятливими для нової зачіски будуть такі дні:
7, 8, 14, 15, 18, 21, 23 та 28 листопада.
У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.
Вдалі дні для стрижки у листопаді / Фото Unsplash
Несприятливі дні для стрижки у листопаді
Відмовитися від походу до перукаря у листопаді варто в такі дні:
4, 11, 13, 20 та 22 листопада.
У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.