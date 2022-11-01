Місячний календар від 24 каналу допоможе розібратися у найкращому часі для вашого нового образу. Читайте про сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски у листопаді та не ризикуйте своїм зовнішнім виглядом.

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За місячним календарем на листопад 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 24 листопада;

Повний Місяць (Повня) – 8 листопада;

Висхідний Місяць – з 2 по 7 листопада і з 25 по 30 листопада;

Спадний Місяць – з 9 по 23 листопада.

Фази Місяця впливають на стрижку / Фото Unsplash

Сприятливі дні для стрижки у листопаді

Протягом листопада сприятливими для нової зачіски будуть такі дні:

7, 8, 14, 15, 18, 21, 23 та 28 листопада.

У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.

Вдалі дні для стрижки у листопаді / Фото Unsplash

Несприятливі дні для стрижки у листопаді

Відмовитися від походу до перукаря у листопаді варто в такі дні:

4, 11, 13, 20 та 22 листопада.

У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.