24 канал зібрав список сприятливих та несприятливих днів для садівників у останній місяць осені.

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За місячним календарем на листопад 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 24 листопада;

Повний Місяць (Повня) – 8 листопада;

Висхідний Місяць – з 2 по 7 листопада і з 20 по 25 листопада;

Спадний Місяць – з 9 по 23 листопада.

Місячні фази у листопаді / Фото Unsplash

Що можна посадити в листопаді

Листопадові роботи на городі чи в саду є здебільшого підготовчими – господарі та господині стараються облаштувати свій город так, аби рослини змогли безболісно пережити зиму.

Вже в доволі холодну землю в листопаді можна посадити:

Кріп;

Руколу;

Цибулю;

Редис;

Гірчицю;

Шпинат;

Саджанці кущових ягід;

Та навіть саджанці фруктових дерев.

Сприятливі дні посівного календаря за листопад

Цього місяця більшість днів будуть сприятливими для роботи на городі – на носі збір урожаю, тож за рослинами треба доглядати частіше та ретельніше.

Коли краще працювати в саду та городі в листопаді / Фото Unsplash

Сприятливі дні в листопаді: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26 та 30 числа.

У ці дні можете сміливо поратися в саду чи на городі, не переживаючи, що рослини негативно на це зреагують. Ваша робота у ці дні листопада принесе виключно користь та рясний урожай для всієї родини.

Несприятливі дні посівного календаря за листопад

За весь місяць відверто поганих днів для роботи в саду чи городі не буде – це пов'язано з тим, що культури, які можна посадити в листопаді, є озимими та не мають серйозних вимог.

Тому ви сміливо можете працювати на городі та саджати сіянці, які тішитимуть вас раннім врожаєм.

Коли краще працювати в саду та городі в листопаді / Фото Unsplash