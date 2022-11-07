24 канал зібрав список сприятливих та несприятливих днів для садівників у останній місяць осені.
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За місячним календарем на листопад 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:
- Молодий Місяць (Молодик) – 24 листопада;
- Повний Місяць (Повня) – 8 листопада;
- Висхідний Місяць – з 2 по 7 листопада і з 20 по 25 листопада;
- Спадний Місяць – з 9 по 23 листопада.
Місячні фази у листопаді / Фото Unsplash
Що можна посадити в листопаді
Листопадові роботи на городі чи в саду є здебільшого підготовчими – господарі та господині стараються облаштувати свій город так, аби рослини змогли безболісно пережити зиму.
Вже в доволі холодну землю в листопаді можна посадити:
- Кріп;
- Руколу;
- Цибулю;
- Редис;
- Гірчицю;
- Шпинат;
- Саджанці кущових ягід;
- Та навіть саджанці фруктових дерев.
Сприятливі дні посівного календаря за листопад
Цього місяця більшість днів будуть сприятливими для роботи на городі – на носі збір урожаю, тож за рослинами треба доглядати частіше та ретельніше.
Коли краще працювати в саду та городі в листопаді / Фото Unsplash
Сприятливі дні в листопаді: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26 та 30 числа.
У ці дні можете сміливо поратися в саду чи на городі, не переживаючи, що рослини негативно на це зреагують. Ваша робота у ці дні листопада принесе виключно користь та рясний урожай для всієї родини.
Несприятливі дні посівного календаря за листопад
За весь місяць відверто поганих днів для роботи в саду чи городі не буде – це пов'язано з тим, що культури, які можна посадити в листопаді, є озимими та не мають серйозних вимог.
Тому ви сміливо можете працювати на городі та саджати сіянці, які тішитимуть вас раннім врожаєм.
Коли краще працювати в саду та городі в листопаді / Фото Unsplash