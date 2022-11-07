24 канал собрал список благоприятных и неблагоприятных дней для садоводов в последний месяц осени.

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По лунному календарю на ноябрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

  • Молодая Луна (Молодык) – 24 ноября;
  • Полная Луна (Полная) – 8 ноября;
  • Восходящая Луна – со 2 по 7 ноября и с 20 по 25 ноября;
  • Убывающая Луна – с 9 по 23 ноября.

Лунные фазы

Месячные фазы в ноябре / Фото Unsplash

Что можно посадить в ноябре

Ноябрьские работы в огороде или в саду являются в основном подготовительными – хозяева и хозяйки стараются обустроить свой огород так, чтобы растения смогли безболезненно пережить зиму.

Уже в довольно холодную землю в ноябре можно посадить:

  • Укроп;
  • Рукола;
  • Лук;
  • Редис;
  • Горчицу;
  • Шпинат;
  • Саженцы кустовых ягод;
  • И даже саженцы фруктовых деревьев.

Благоприятные дни посевного календаря за ноябрь

В этом месяце большинство дней будут благоприятными для работы на огороде – на носу сбор урожая, поэтому за растениями нужно ухаживать чаще и тщательнее.

Лунный календарь садовода

Когда лучше работать в саду и огороде в ноябре / Фото Unsplash

Благоприятные дни в ноябре: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26 и 30 числа.

В эти дни можете смело возиться в саду или на огороде, не переживая, что растения отрицательно на это среагируют. Ваша работа в эти дни ноября принесет исключительно пользу и обильный урожай всей семье.

Неблагоприятные дни посевного календаря за ноябрь

За весь месяц откровенно плохих дней для работы в саду или огороде не будет – это связано с тем, что культуры, которые можно посадить в ноябре, озимые и не имеют серьезных требований.

Поэтому вы смело можете работать на огороде и сажать сеянцы, которые радуют вас ранним урожаем.

Садоводство

Когда лучше работать в саду и огороде в ноябре / Фото Unsplash