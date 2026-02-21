Про це йдеться на сайті Space Weather Live. Щоб ваші походи до салонів краси у березні принесли лише задоволення та найкращий результат, наша редакція підготувала детальний графік процедур на основі місячних фаз.

Не пропустіть Місячний календар стрижок на березень 2026: коли найкраще йти в перукарню

Фази Місяця у березні 2026 року

Зростальний Місяць : з 1 по 2 березня та з 20 по 31 березня;

: з 1 по 2 березня та з 20 по 31 березня; Повня : 3 – 4 березня;

: 3 – 4 березня; Спадний Місяць : 5 – 18 березня;

: 5 – 18 березня; Молодик: 19 березня.

Коли планувати косметичні процедури у березні?

Стрижка і фарбування волосся

Для стрижки та фарбування волосся варто обирати дні залежно від ваших цілей. Якщо ви прагнете швидкого росту волосся та стійкого кольору, то плануйте візит до майстра з 1 по 2 та з 20 по 31 березня. Це період Зростального Місяця, коли волосся найшвидше відростає, а пігмент під час фарбування лягає рівно і тримається найдовше.

Натомість для збереження форми ідеально підійде період з 5 по 18 березня. На Спадний Місяць ріст волосся сповільнюється, тому ваша нова коротка стрижка довше не втрачатиме форму, а процедури, спрямовані на зміцнення коріння, дадуть максимальний ефект.

Манікюр і педикюр

Догляд за нігтями також має свої сприятливі періоди. Зростальний Місяць, який припадає на 1 – 2 та 20 – 31 березня, чудово підходить для живлення та покриття. У цей час найкраще наносити гель-лак, нарощувати нігті або робити масаж рук та стоп.

Якщо ж вам потрібна чистка та лікування, то записуйтеся на манікюр чи педикюр з 5 по 18 березня. Спадний Місяць – ідеальний час для обрізного манікюру, видалення кутикули, мозолів, натоптишів або лікування врослих нігтів. Усі зайві тканини віддалятимуться набагато легше, а шкіра значно довше залишатиметься гладенькою.

До речі, за версією видання Vogue Mexico, найпопулярнішим манікюром 2026 року стане дизайн з камінчиками. На перший погляд, може здатися, що він під силу лише топовим майстрам у дорогих салонах, але насправді його просто повторити навіть удома. Для цього вам знадобиться базовий набір: прозоре покриття, улюблений кольоровий лак, фінішний топ, декоративне каміння та лампа для сушіння гелю.

Ламінування вій та брів

Найкращими днями для цих процедур стануть 1 – 2 та 20 – 31 березня. Ламінування, фарбування або довготривала укладка передбачають глибоке насичення волосків спеціальними сироватками. Саме на Зростальний Місяць наш організм найкраще вбирає все корисне, тому результат від процедури буде максимально довготривалим.

Косметологічні процедури

Для інтенсивного зволоження та омолодження шкіри обирайте дати Зростального Місяця, зокрема 1 – 2 та 20 – 31 березня. Будь-які живильні маски, мезотерапія, масажі обличчя та ін'єкції краси дадуть максимальний ефект, адже в цей період шкіра повністю готова вбирати вітаміни.

Водночас очищення та епіляцію краще проводити з 5 по 18 березня. Якщо ви плануєте зробити пілінг, глибоку чистку обличчя, видалення родимок чи пігментації, а також лазерну чи воскову епіляцію – плануйте це саме на спадний Місяць. Тоді шкіра відновиться значно швидше, а небажане волосся відростатиме набагато повільніше.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у березні?