У Голлівуді відзняли чергову різдвяну комедію Netflix. Наразі у мережі опублікували трейлер до фільму "На місці принцеси 2", який отримав шалений успіх серед кіноманів.

Сюжет і трейлер фільму "На місці принцеси 2"

Як повідомляє 24 канал, стрічка стане продовженням романтичної комедії, яку презентували у 2018 році. Головні ролі вдруге виконає актриса Ванесса Гадженс.

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У центрі сюжету комедії "На місці принцеси 2" постануть пригоди герцогині Маргарет, яка готується до коронації. Очолити Монтенаро – непросте рішення, а тому на допомогу красуні приїжджає американка Стейсі, яка є точною її копією. Вона підготує для Маргарет чималий сюрприз, запросивши у мандрівку свого брата. Почуття у цієї пари спалахнуть з новою силою, а в передріздвяний час закохана герцогиня забуде про свої обов'язки в палаці.

Та на глядачів чекає потрійна порція гумору, адже Ванесса Гадженс зіграє ще одну героїню фільму – Фіону. Ця представниця монархії захоче зірвати коронацію, а тому зробить все, аби її родичка Маргарет не зійшла на трон.

"На місці принцеси 2": дивіться трейлер до фільму

Акторський склад

Актриса Ванесса Гадженс отримала одразу три ролі. У коментарі EW вона зізналась, що спершу пропозиція від кіновиробників налякала її, адже зіграти трьох кардинально різних дівчат – непросто. Однак роздумувати Ванесса не стала та підписала контракт.

Після того, як я прочитала сценарій, подумала: "О, Боже, це буде потрійна робота. Три мене в кадрі? Я, я і я!" Мені сказали, що це будуть різні персонажі, тому я й гадки не мала, наскільки це буде весело,

– розповіла Ванесса Гадженс.

У фільмі "На місці принцеси 2" також зіграли ролі:

Ванесса Гадженс

Нік Сагар

Сюанн Браун

Локлен Нібор

Марк Флайшманн та ін.

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Прем'єра "На місці принцеси 2"

Романтична комедія з'явиться на стрімінговій платформі Netflix 19 листопада 2020 року. Дату презентації переносити не будуть через пандемію коронавірусу, а тому увага глядачів вже прикута до цієї новинки кіно. Всього за добу трейлер переглянули понад 600 тисяч осіб, що свідчить про майбутній успіх фільму.

Відомо також, що на 2 частині "На місці принцеси" Netflix не зупиниться. У 2021 році планують презентувати останню частину трилогії.