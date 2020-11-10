В Голливуде отсняли очередную рождественскую комедию Netflix. Сейчас в сети опубликовали трейлер к фильму "На месте принцессы 2", который получил огромный успех среди киноманов.

Сюжет и трейлер фильма "На месте принцессы 2"

Как сообщает 24 канал, лента станет продолжением романтической комедии, которую презентовали в 2018 году. Главные роли во второй раз исполнит актриса Ванесса Хадженс.

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В центре сюжета комедии "На месте принцессы 2" предстанут приключения герцогини Маргарет, которая готовится к коронации. Возглавить Монтенаро – непростое решение, а потому на помощь красавице приезжает американка Стейси, которая является точной ее копией. Она подготовит для Маргарет немалый сюрприз, пригласив в путешествие своего брата. Чувства у этой пары вспыхнут с новой силой, а в предрождественское время влюбленная герцогиня забудет о своих обязанностях во дворце.

И зрителей ждет тройная порция юмора, ведь Ванесса Хадженс сыграет еще одну героиню фильма – Фиону. Эта представительница монархии захочет сорвать коронацию, а потому сделает все, чтобы ее родственница Маргарет не взошла на трон.

"На месте принцессы 2": смотрите трейлер к фильму

Актерский состав

Актриса Ванесса Хадженс получила сразу три роли. В комментарии EW она призналась, что сначала предложение от кинопроизводителей напугало ее, ведь сыграть трех кардинально разных девушек – непросто. Однако раздумывать Ванесса не стала и подписала контракт.

После того, как я прочитала сценарий, подумала: "О, Боже, это будет тройная работа. Три меня в кадре? Я, я и я!" Мне сказали, что это будут разные персонажи, поэтому я и понятия не имела, насколько это будет весело,

– рассказала Ванесса Хадженс.

В фильме "На месте принцессы 2" также сыграли роли:

Ванесса Хадженс

Ник Сагар

Сюанн Браун

Локлен Нибор

Марк Флайшманн и др.

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Премьера "На месте принцессы 2"

Романтическая комедия появится на стриминговой платформе Netflix 19 ноября 2020 года. Дату презентации переносить не будут из-за пандемии коронавируса, а потому внимание зрителей уже приковано к этой новинке кино. Всего за сутки трейлер посмотрели более 600 тысяч человек, что свидетельствует о предстоящем успехе фильма.

Известно также, что на 2 части "На месте принцессы" Netflix не остановится. В 2021 году планируют презентовать последнюю часть трилогии.