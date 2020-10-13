Не встигли кіномани намилуватись кадрами з Норвегії, як знімальна група бойовика "Місія нездійсненна 7" помандрувала до Італії. Там на вулицях Риму вже сфотографували головного актора стрічки Тома Круза та його партнерку по фільму Гейлі Етвел.

Кадри одразу ж поширило видання Just Jared. На фото можна побачити Тома Круза у сірому класичному костюмі з краваткою та камізелькою.

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Актор взяв участь у зйомках сцени погоні та видовищної перестрілки на вулицях італійського Риму. Для цього Том Круз сів за кермо мотоцикла, що встигли зняти папараці.

А 12 жовтня на головного актора стрічки "Місія нездійсненна" чекали нові сцени. За сценарієм, Том Круз спричинив аварію з поліцейською машиною та врятував від арешту героїню актриси Гейлі Етвел. Тому, судячи з кадрів "Місії нездійсненної 7", на глядачів чекатиме справді динамічний екшн.

Нові фото зі зйомок "Місії нездійсненної 7" / Фото Just Jared

Що відомо про зйомки "Місії нездійсненної 7"

Карантин та інші обмеження через пандемію коронавірусу ледь не зірвали зйомки "Місії нездійсненної 7". Весною проєкт вирішили заморозити, а як тільки законодавчо дозволили розгортати знімальні майданчики, автори бойовика швидко приступили до роботи.

Режисер Крістофер МакКуорі вже відзняв карколомні сцени з головними акторами у Норвегії та Великій Британії. Там Том Круз зістрибнув у прірву, розбивши мотоцикл, а також побився з противниками на даху рухомого потяга. На кілька тижнів майданчик розгорнули в Римі, де відбувається значна частина подій фільму.

Чим дивуватиме сюжет "Місії нездійсненної 7", наразі невідомо. Автори стрічки продовжують тримати всі деталі у секреті. Однак у ЗМІ вже наголошують, що франшиза матиме видовищне продовження, що й видно на кадрах папараці.