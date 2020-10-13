Не успели киноманы насладиться кадрами из Норвегии, как съемочная группа боевика "Миссия невыполнима 7" отправилась в Италию. Там на улицах Рима уже сфотографировали главного актера ленты Тома Круза и его партнершу по фильму Хейли Этвелл.

Кадры сразу же распространило издание Just Jared. На фото можно увидеть Тома Круза в сером классическом костюме с галстуком и в жилеткой.

К теме В сеть слили новые кадры со съемок "Миссии невыполнимой 7": эффектные фото и видео

Актер принял участие в съемках сцены погони и зрелищной перестрелки на улицах итальянского Рима. Для этого Том Круз сел за руль мотоцикла, что успели снять папарацци.

А 12 октября на главного актера ленты "Миссия невыполнима" ждали новые сцены. По сценарию, Том Круз вызвал аварию с полицейской машиной и спас от ареста героиню актрисы Хейли Этвелл. Поэтому, судя по кадрам "Миссии невыполнимой 7", зрителей будет ждать действительно динамичный экшн.

Новые фото со съемок "Миссии невыполнимой 7" / Фото Just Jared

Что известно о съемках "Миссии невыполнимой 7"

Карантин и другие ограничения из-за пандемии коронавируса едва не сорвали съемки "Миссии невыполнимой 7". Весной проект решили заморозить, а как только законодательно разрешили разворачивать съемочные площадки, авторы боевика быстро приступили к работе.

Режиссер Кристофер МакКуорри уже снял сногсшибательные сцены с главными актерами в Норвегии и Великобритании. Там Том Круз спрыгнул в пропасть, разбив мотоцикл, а также подрался с противниками на крыше движущегося поезда. На несколько недель площадку развернули в Риме, где происходит значительная часть событий фильма.

Чем будет удивлять сюжет "Миссии невыполнимой 7", пока неизвестно. Авторы ленты продолжают держать все детали в секрете. Однако в СМИ уже отмечают, что франшиза будет иметь зрелищное продолжение, что и видно на кадрах папарацци.