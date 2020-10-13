Український співак Макс Барських став хрещеним батьком сина Міші Романової. Зірки поділились ексклюзивними фото з сімейного архіву. Також співачка зізналась, чи спілкується рідний батько з Мартіном та розповіла про дуетну пісню з Барських.

Нещодавно екссолістка гурту "ВІА гра" Міша Романова дала інтерв'ю "Світському життю" з Катею Осадчою. Співачка розповіла про дуетну пісню з Максом Барських та зізналась, чи спілкується рідний батько Мартіна з сином.

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Міша Романова розповіла, що зараз більше часу приділяє синові та творчому шляху, а не особистому життю. Зірка зазначила, що вважає останню дуетну пісню з Максом Барських "Любовь, не умирай" одною з кращих. А Макса відмітила в роботі як дуже суворого та вимогливого

Цей дует довжиною в життя, адже ми знайомі вже більше 15 років і багато що пройшли за цей період. Були й щасливі моменти, але і були й такі, що думали більше ніколи не будемо спілкуватися,

– розповіла Міша Романова.



Ексклюзивні фото хрестин сина Міші Романової / Пресслужба

Окрім того, співачка зізналась, що батько сина Мартіна з ним не спілкується. Міша намагалась відновити зв'язок, але чоловік не відповідав на повідомлення.

Втім, зіркова матуся задоволена Максом Барських як хрещеним батьком. "Не так давно, до речі, Мартіну виповнилося два роки. Ми дуже класно відсвяткували День народження. Макс подарував йому величезний білий автомобіль", – зазначила Міша Романова.



Ексклюзивні фото хрестин сина Міші Романової / Пресслужба