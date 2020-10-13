Украинский певец Макс Барских стал крестным отцом сына Миши Романовой. Звезды поделились эксклюзивными фото из семейного архива. Также певица призналась, общается ли родной отец с Мартином и рассказала о дуэтной песне из Барских.

Недавно экс-солистка группы "ВИА гра" Миша Романова дала интервью "Светской жизни" с Катей Осадчей. Певица рассказала о дуэтной песне с Максом Барских и призналась, общается ли родной отец Мартина с сыном.

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Миша Романова рассказала, что сейчас больше времени уделяет сыну и творческому пути, а не личной жизни. Звезда отметила, что считает последнюю дуэтную песню с Максом Барских "Любовь, не умирай" одной из лучших. А Макса отметила в работе как очень строгого и требовательного.

Этот дуэт длиною в жизнь, ведь мы знакомы уже более 15 лет и многое прошли за этот период. Были и счастливые моменты, но были и такие, что думали больше никогда не будем общаться,

– рассказала Миша Романова.



Эксклюзивные фото крестин сына Миши Романовой / Пресс-служба

Кроме того, певица призналась, что отец сына Мартина с ним не общается. Миша пыталась восстановить связь, но мужчина не отвечал на сообщения.

Впрочем, звездная мамочка довольна Максом Барских как крестным отцом. "Не так давно, кстати, Мартину исполнилось два года. Мы очень классно отпраздновали День рождения. Макс подарил ему огромный белый автомобиль", – отметила Миша Романова.



Эксклюзивные фото крестин сына Миши Романовой / Пресс-служба