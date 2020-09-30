Володарка титулу "Перша віце-міс Всесвіт 2011" Олеся Стефанко в серпні цього року вперше стала мамою. Тепер вона не лише демонструє ідеальну фігуру, а й ділиться з шанувальниками світлинами маленького сина.

Після пологів Олесі досить швидко вдалося повернутися до відмінної форми. Вона насолоджується кожним днем материнства у розкішному будинку в Маямі, куди чотири роки тому переїхала з чоловіком, білоруським підприємцем Сергієм Алісєєнком. На особистій сторінці в інстаграмі зірка чато ділиться різноманітними кадрами.

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32-річна Олеся Стефанко з радістю поділилася з шанувальниками фотографією, де тримає первістка Тео на руках. Зіркова матуся неймовірно щаслива і не може налюбуватися своїм синочком. Вона тривалий час чекала на появу малюка, прагнула стати мамою. Нарешті її мрія здійснилася.

Олеся Стефанко з сином

Модель зображена, сидячи на сірому дивані. Вона одягнула короткі джинсові шорти і білий топ. Таке вбрання чудово підкреслило бездоганну фігуру знаменитості. Волосся Олеся акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику.

Обличчя Тео Стефанко прикрила руками. Хоча вона потроху публікує його світлини в мережі, проте не наважується показувати обличчя нащадка багатотисячній аудиторії фоловерів.



Олеся Стефанко тримає сина на руках / Instagram / @olesiastefanko