Обладательница титула "Первая вице-мисс Вселенная 2011" Олеся Стефанко в августе этого года впервые стала мамой. Теперь она не только демонстрирует идеальную фигуру, но и делится с поклонниками фотографиями маленького сына.

После родов Олеси достаточно быстро удалось вернуться к отличной форме. Она наслаждается каждым днем ​​материнства в роскошном доме в Майами, куда четыре года назад переехала с мужем, белорусским предпринимателем Сергеем Алисеенком. На личной странице в инстаграме звезда чато делится различными кадрами.

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32-летняя Олеся Стефанко с радостью поделилась с поклонниками фотографией, где держит первенца Тео на руках. Звездная мама невероятно счастлива и не может налюбоваться своим сыночком. Она долгое время ждала появления малыша, стремилась стать мамой. Наконец ее мечта осуществилась.

Олеся Стефанко с сыном

Модель изображена, сидя на сером диване. Она надела короткие джинсовые шорты и белый топ. Такой наряд прекрасно подчеркнул безупречную фигуру знаменитости. Волосы Олеся аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику.

Лицо Тео Стефанко прикрыла руками. Хотя она понемногу публикует его фотографии в сети, однако не решается показывать лицо потомка многотысячной аудитории фолловеров.



Олеся Стефанко держит сына на руках​ / Instagram / @olesiastefanko