На онлайн-конференції міністра культури Олександра Ткаченка підбивались підсумки 2020 року. Міністр закликав усіх українців рятувати кінотеатри, купуючи квитки.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у вівторок, 29 грудня, провів онлайн-конференцію. На ній він мав підбити підсумки 2020 року та розповісти про найближчі плани на 2021. Про це повідомляє 24 канал.

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Олександр Ткаченко про театри та кіно

Як відомо, у березні цього року в Україні запровадили карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Через це театри та кінотеатри закрились і потерпали від збитків. Наступного ж року влада запровадить локдаун з 8 по 24 січня.

У зв'язку з цим Олександр Ткаченко закликав українців рятувати заклади культури. Він зазначив, що 2020 року музеям, філармоніям та іншим закладам було дуже важко.

"Театрам, музеям, філармоніям, і в першу чергу кінотеатрам цього року було надзвичайно важко. Не тільки через обмеження контакту з глядачем, але й через звичну нам відсутність прем'єр. Тому закликаю, ходіть у кіно, а під час "червоної зони" з 8 по 24 січня просто купуйте квитки на сеанси з 25 січня", – наголосив Олександр Ткаченко.

Дивитись онлайн-конференцію міністра культури онлайн: