На онлайн-конференции министра культуры Александра Ткаченко подводились итоги 2020 года. Министр призвал всех украинцев спасать кинотеатры, покупая билеты.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во вторник, 29 декабря, провел онлайн-конференцию. На ней он должен был подвести итоги 2020 года и рассказать о ближайших планах на 2021. Об этом сообщает 24 канал.

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Александр Ткаченко о театрах и кино

Как известно, в марте этого года в Украине ввели карантин в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого театры и кинотеатры закрылись и страдали от убытков. В следующем же году власти введут локдаун с 8 по 24 января.

В связи с этим Александр Ткаченко призвал украинцев спасать учреждения культуры. Он отметил, что в 2020 году музеям, филармониям и другим заведениям было очень тяжело.

"Театрам, музеям, филармония, и в первую очередь кинотеатрам в этом году было чрезвычайно трудно. Не только из-за ограничения контакта со зрителем, но и из-за привычного нам отсутствия премьер. Поэтому призываю, ходите в кино, а во время "красной зоны" с 8 по 24 января просто покупайте билеты на сеансы с 25 января", – подчеркнул Александр Ткаченко.

Смотреть онлайн-конференцию министра культуры онлайн: