Популярна українська телеведуча Катерина Осадча вкотре продемонструвала стильний образ на вихідних. Вона відправилася на водну прогулянку Дніпром і позувала на палубі яхти.

Катя Осадча та її чоловік, телеведучий та актор Юрій Горбунов не поспішають відправлятися на відпочинок за кордон. Проте зіркова пара не втрачає жодної можливості насолодитися літніми днями і використовує миті, коли можна безпечно провести час на свіжому повітрі. На особистій інстаграм-сторінці Катя Осадча вкотре показала декілька мальовничих світлин.

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Образ Каті Осадчої

Осадча позувала на тлі широкого Дніпра та насолоджувалася моментом. Для водної прогулянки Катя обрала білу oversize футболку з принтом та джинсові мінішорти. Таке вбрання гарно підкреслило струнку фігуру знаменитості та зробило акцент на довгих ногах. Телеведуча зібрала волосся у пучок ззаду. Доповнила свій образ сонцезахисними окулярами, які є невід'ємною складовою її літніх аутфітів.

Катя Осадча недноразово поставала перед камерою без косметики на обличчі. Вона, не соромлячись, демонструє натуральну вроду та показує, що жінка завжди може виглядати неперевершено. Зірка позувала на фото з усмішкою на обличчі. Вона радіє кожній миті, адже після тривалого перебування на карантині, такі прогулянки – безцінні.

"Щасливі моменти літа", – написала в публікації Катерина.



Катя Осадча на палубі яхти / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча у мінішортах / Instagram / @kosadcha