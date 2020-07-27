Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая в очередной раз продемонстрировала стильный образ на выходных. Она отправилась на водную прогулку по Днепру и позировала на палубе яхты.

Катя Осадчая и ее муж, телеведущий и актер Юрий Горбунов не спешат отправляться на отдых за границу. Однако звездная пара не теряет ни одной возможности насладиться летними днями и использует момент, когда можно безопасно провести время на свежем воздухе. На личной инстаграм-странице Катя Осадчая в очередной раз показала несколько живописных фотографий.

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Образ Кати Осадчей

Осадчая позировала на фоне широкого Днепра и наслаждалась моментом. Для водной прогулки Катя выбрала белую oversize футболку с принтом и джинсовые мини-шорты. Такой наряд красиво подчеркнул стройную фигуру знаменитости и сделал акцент на длинных ногах. Телеведущая собрала волосы в пучок сзади. Дополнила свой образ солнцезащитными очками, которые являются неотъемлемой составляющей ее летних аутфитов.

Катя Осадчая неоднократно представала перед камерой без косметики на лице. Она, не стесняясь, демонстрирует натуральную красоту и показывает, что женщина всегда может выглядеть великолепно. Звезда позировала на фото с улыбкой на лице. Она радуется каждому мгновению, ведь после длительного пребывания на карантине, такие прогулки – бесценны.

"Счастливые моменты лета", – написала в публикации Екатерина.



Катя Осадчая на палубе яхты / Instagram / @kosadcha

Катя Осадчая в мини-шортах / Instagram / @kosadcha