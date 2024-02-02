Однак використовувати мінеральну воду потрібно десь 2-3 рази на тиждень. Крім того, перед поливом її необхідно відкрити та залишити настоюватися протягом деякого часу, щоб вийшов вуглекислий газ.

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Які кімнатні рослини можна і не можна поливати мінеральною водою

Мінеральною водою варто поливати грошове дерево, алое та сукуленти. Однак якщо вона поганої якості, то краще використовувати звичайну. Тому перед тим, як купувати мінеральну воду, варто ознайомитися з її складом.

Крім того, 200 мілілітрів мінералки можна розбавити 1 літром звичайної води. Так кімнатні рослини слід поливати під корінь приблизно 1 раз на місяць. Якщо квіти добре реагуватимуть, то згодом можна й частіше.

Варто зауважити, що камелію, антуріум, азалію та орхідею не можна поливати мінеральною водою. Адже у ній міститься сіль, яка шкодить цим рослинам. Їх краще підгодовувати добривами з яєчного лушпиння або лимонної кислоти.

Якою водою варто поливати вазони

Для поливу кімнатних рослин можете використовувати дистильовану воду. Якщо збираєтесь набрати воду з річки або озера, то дайте їй настоятися протягом 12 годин. Також важливо слідкувати за температурою. Вода не має бути занадто гарячою або холодною. Адже квіти можуть отримати опіки або переохолодження.