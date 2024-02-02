Однако использовать минеральную воду нужно где-то 2-3 раза в неделю. Кроме того, перед поливом ее необходимо открыть и оставить настаиваться в течение некоторого времени, чтобы вышел углекислый газ.

Тоже полезно Каких ошибок следует избегать в уходе за растениями зимой

Какие комнатные растения можно и нельзя поливать минеральной водой

Минеральной водой стоит поливать денежное дерево, алоэ и суккуленты. Однако если она плохого качества, то лучше использовать обычную. Поэтому перед тем, как покупать минеральную воду, стоит ознакомиться с ее составом.

Кроме того, 200 миллилитров минералки можно разбавить 1 литром обычной воды. Так комнатные растения следует поливать под корень примерно 1 раз в месяц. Если цветы хорошо реагировать, то со временем можно и чаще.

Стоит заметить, что камелию, антуриум, азалию и орхидею нельзя поливать минеральной водой. Ведь в ней содержится соль, которая вредит этим растениям. Их лучше подкармливать удобрениями из яичной шелухи или лимонной кислоты.

Какой водой стоит поливать вазоны

Для полива комнатных растений можете использовать дистиллированную воду. Если собираетесь набрать воду из реки или озера, то дайте ей настояться в течение 12 часов. Также важно следить за температурой. Вода не должна быть слишком горячей или холодной. Ведь цветы могут получить ожоги или переохлаждение.