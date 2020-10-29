У знаменитому на весь світ оперному театрі Ла Скала в Мілані зафіксували спалах коронавірусу. Діагноз підтвердили у 21 особи, серед них співаки та музиканти. Зараз весь колектив перебуває на карантині, а всі вистави до 26 листопада скасовані.

Про спалах COVID-19 повідомив прес-секретар оперного театру Ла Скала, інформує Associated Press. Попри те, що опера була змушена закритися 24 жовтня через нові урядові обмеження, у 18 співаків хору та 3 музикантів духового оркестру підтвердили коронавірус.

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Наразі всі репетиції припинені, а колектив Ла Скала опинився на карантині та чекає результати ПЛР-тестів. Зауважимо, що першими в оперному театрі захворіли два тенори, серед яких відомий Франческо Мелі. COVID-19 у них діагностували минулого тижня напередодні запланованих вистав.

"Відповідно до указу прем'єр-міністра від 24 жовтня, всі вистави до 26 листопада призупиняються", – йдеться на офіційній сторінці у твіттері.

In compliance with the Prime Minister's Decree of 24 October, all performances until 26 November are suspended. https://t.co/oFG3WjUQMA — Teatro alla Scala (@teatroallascala) October 25, 2020

Додамо, опера Ла Скала відновила роботу в липні після першого спалаху коронавірусу в Італії. Концерти та вистави проводили для 700 глядачів замість звичних 2 000. Крім того, діяли правила дистанціювання між членами оркестру, а на сцені перебувала обмежена кількість співаків.

За минулу добу в Італії був встановлений рекорд за кількістю хворих на коронавірус – 24 991 особа. Всього з початку пандемії COVID-19 в Італії захворіли – 589 766 людей, одужали – 275 404 пацієнтів, померли 37 905 хворих.