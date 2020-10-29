В знаменитом на весь мир оперном театре Ла Скала в Милане зафиксировали вспышку коронавируса. Диагноз подтвердили у 21 человека, среди них певцы и музыканты. Сейчас весь коллектив находится на карантине, а все спектакли до 26 ноября отменены.

О вспышке COVID-19 сообщил пресс-секретарь оперного театра Ла Скала, информирует Associated Press. Несмотря на то, что опера была вынуждена закрыться 24 октября из-за новых правительственных ограничений, у 18 певцов хора и 3 музыкантов духового оркестра подтвердили коронавирус.

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Сейчас все репетиции приостановлены, а коллектив Ла Скала оказался на карантине и ждет результаты ПЦР-тестов. Заметим, что первыми в оперном театре заболели два тенора, среди которых известный Франческо Мели. COVID-19 у них диагностировали на прошлой неделе накануне запланированных спектаклей.

"В соответствии с указом премьер-министра от 24 октября, все спектакли до 26 ноября приостанавливаются", – говорится на официальной странице в твиттере.

In compliance with the Prime Minister's Decree of 24 October, all performances until 26 November are suspended. https://t.co/oFG3WjUQMA — Teatro alla Scala (@teatroallascala) October 25, 2020

Добавим, опера Ла Скала возобновила работу в июле после первой вспышки коронавируса в Италии. Концерты и спектакли проводили для 700 зрителей вместо привычных 2 тысяч. Кроме того, действовали правила дистанцирование между членами оркестра, а на сцене находилось ограниченное количество певцов.

За прошедшие сутки в Италии был установлен рекорд по количеству больных коронавирусом – 24 991 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в Италии заболели – 589 766 человек, выздоровели – 275 404 пациентов, умерли 37 905 больных.