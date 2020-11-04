Американська акторка українського походження Міла Йовович відсвяткувала день народження своєї старшої доньки. Дівчинці Евер Габо виповнилось 13 років 3 листопада.

Вчора, 3 листопада, старша донька Міли Йовович Евер Габо відсвяткувала свій день народження. Дочці американської акторки з українським корінням виповнилося 13 років. Актриса показала, як відбувалось свято, на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Через пандемію коронавірусу, довелось відмовитись від гучного святкування, тому свято провели у домашньому форматі. Велику кімнату прикрасили різнокольоровими повітряними кульками, ними виклали ім'я героїні свята та цифру "13". А на столі видно багато подарунків.

На відео 13-річна Евер, яка, до слова, вже почала кар'єру моделі та акторки, підкидає догори папір від упаковок з подарунками. Зіркова матуся поділилась й фотографіями, на яких дівчина виглядає щасливою та задоволеною. Також Міла Йовович привітала донечку з днем народження зворушливим дописом.

З днем народження Евер Габо Андерсон! Яка ж радість бути твоїми батьками! Це були найвеселіші та найцікавіші 13 років у моєму житті! Ти завжди змушуєш всіх навколо посміхатися і гарно проводити час. Ти така чарівна істота, ти справді є маскованим єдинорогом, і ми тебе так обожнюємо!

– написала Міла Йовович.

Шанувальники акторки приєднались до привітань Евер Габо. "З днем народження, чудова Евер!", "Евер, вітаю! Ти така чарівна!", "Евер, будь щаслива!", "Нехай життя буде щасливим та яскравим", – побажали підписники.

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