Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович отпраздновала день рождения своей старшей дочери. Девочке Эвер Габо исполнилось 13 лет 3 ноября.

Вчера, 3 ноября, старшая дочь Милы Йовович Эвер Габо отпраздновала свой день рождения. Дочери американской актрисы с украинскими корнями исполнилось 13 лет. Актриса показала, как проходил праздник, на официальной странице в инстаграме.

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Из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от громкого празднования, поэтому праздник провели в домашнем формате. Большую комнату украсили разноцветными воздушными шариками, ими выложили имя виновницы торжества и цифру "13". А на столе видно много подарков.

На видео 13-летняя Эвер, которая, к слову, уже начала карьеру модели и актрисы, подбрасывает вверх бумагу от упаковок с подарками. Звездная мамочка поделилась и фотографиями, на которых девушка выглядит счастливой и довольной. Также Мила Йовович поздравила дочь с днем рождения трогательным сообщением.

С днем рождения Эвер Габо Андерсон! Какая же радость быть твоими родителями! Это были самые веселые и интересные 13 лет в моей жизни! Ты всегда заставляешь всех вокруг улыбаться и хорошо проводить время. Ты такое волшебное существо, ты действительно являешься замаскированным единорогом, и мы тебя так обожаем!

– написала Мила Йовович.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям Эвер Габо. "С днем рождения, чудесная Эвер!", "Эвер, поздравляю! Ты такая очаровательная!", "Эвер, будь счастлива!", "Пусть жизнь будет счастливой и яркой", – пожелали подписчики.

Для просмотра фото и видео листайте справа: