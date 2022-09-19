Згідно з традицією, у цей день віряни відвідують храми й моляться біля ікони Архистратига про здоров’я та допомогу у виконанні заповітних мрій. Оскільки цей день в народі дуже шанують, то не можна було виконувати важку працю і сваритися з ближніми. Також не можна було викидати залишки їжі, пише 24 канал.

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Значення свята Михайлове чудо

Насправді є декілька версій, які пов'язані з цим релігійним святом. Перша – це те, що архангел Михаїл зустрів німу дівчинку і її батька в античному місті Хонех. Він дав їй попити води й вона чудесним способом почала говорити. На знак вдячності її батько збудував поблизу джерела храм, з якого Михаїл взяв воду.

Друга версія – це те, що 4 столітті храм архангела Михаїла хотіли зруйнувати язичники. Вони об'єднали гірські річки й направили потік води на храм, однак служитель Архип почав молитися про допомогу. В той час з'явився архангел Михаїл й ударом меча Михаїл створив щілину біля церкви й таким чином храм не був зруйнованим, бо вода витекла іншою стороною.

Спогад дива Архистратига Михаїла / Фото з відкритих джерел

Зазвичай з нагоди цього свята господині готували у цей день смачні пироги з різними начинками та з борошна нового врожаю й пригощали всю сім'ю.

Вважається, що Архангел Михаїл є головним та найсуворішим захисником віри серед ангелів. Його ім'я з гебрейської мови "Мі-ка-Ель" означає "Хто ж як Бог". Походження цього імені зв'язане з відомою легендою, що саме Михаїл допоміг скинути Люцифера, який хотів через свою гордість хотів посісти місце Бога. Тоді архангел сказав такі слова в його адресу: "Хто ж як Бог!", – з таким закликом він об'єднав ангелів і їм вдалося протистояти бунтівнику, який був скинений на землю.

У народі Архангел Михаїл вважається одним з найбільших покровителів. Він постає в образі воїна-захисника. До слова, Михаїл ще є "небесним командиром" українського війська.